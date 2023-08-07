تخلى عن لم الشمل مع ميسي .. إنييستا يوقع لفريقه العربي الجديد!

مرحلة جديدة في حياة إنييستا..

قرر أسطورة كرة القدم الإسبانية أندريس إنييستا، لاعب فريق فيسيل كوبيه الياباني خوض تجربة جديدة في مسيرته، والرحيل عن الدوري الياباني.

وودع إنييستا فريق فيسيل كوبيه، مطلع يوليو الماضي، بعدما أمضى خمس سنوات مع الفريق، ولكنه قرر بعدها مواصلة مسيرته كلاعب.

وبالفعل عاد اللاعب صاحب الـ 39 عامًا، إلى مدينة برشلونة الرياضية، وتدرب هناك لعدة أسابيع، وفي خلال تلك الفترة حدد وجهته القادمة، والتي ستكون في الإمارات العربية المتحدة.

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ووصل إنييستا بالفعل مساء يوم الإثنين، إلى دولة الإمارات تمهيدًا لإعلان انتقاله الرسمي إلى صفوف الإمارات الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن عقد إنييستا مع فريق الإمارات سيكون لمدة موسم واحد، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وفي وقت سابق كانت بعض الأنباء قد أشارت إلى إمكانية انضمام إنييستا إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، الذي يضم في صفوفه ليونيل ميسي، ولكن الأسطورة الإسبانية قد حسم قراره بترك الولايات المتحدة، والانضمام إلى الإمارات.