رغم تخفيض برشلونة مطالبه .. النصر يتراجع عن صفقة كيسييه بسبب هذا اللاعب!

مفاجأة جديدة في ميركاتو نادي النصر

يبدو أن نادي النصر السعودي، قرر التراجع عن صفقة التعاقد مع النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني.

النصر لم يحسم سوى صفقة واحدة فقط، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ بالتعاقد مع متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادمًا من صفوف إنتر الإيطالي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، تراجع النصر عن التعاقد مع كيسييه، في الميركاتو الصيفي الحالي، على الرغم من سفر أحمد الغامدي، المدير التنفيذي للنادي، إلى مدينة برشلونة، خلال الأيام الماضية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة كان يأمل في بيع عقد النجم الإيفواري إلى قلعة العالمي، مقابل 30 مليون يورو، قبل أن يخفض مطالبه المالية إلى النصف تقريبًا.

وكشفت عن أن تراجع النصر عن صفقة كيسييه؛ يأتي بسبب رغبة العملاق السعودي، في ضم نجم خط الوسط الإيطالي جورجينيو، من آرسنال الإنجليزي.

جدير بالذكر أن جورجينيو الذي انضم إلى آرسنال في يناير 2023، قادمًا من صفوف نادي تشيلسي الإيطالي، يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2024.