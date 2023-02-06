"تحياتنا لأبطال السعودية" .. جمهور ميلان يهاجم إنتر!

جمهور ميلان سخر من فوز إنتر بلقب السوبر الإيطالي الذي أقيم مؤخرًا في السعودية.

لطالما حفلت مباريات ميلان وإنتر في ديربي مدينة ميلانو الشهير بالكثير من الرسائل التي يبعثها جمهور أحد الفريقين إلى الآخر، للسخرية منه، والمباراة التي أقيمت مساء الأحد لم تكن استثناءً لذلك.

إنتر حقق فوزًا ثمينًا على ميلان مساء الأحد بهدف دون، في قمة مباريات الجولة 21 من الدوري الإيطالي، والتي أقيمت على ملعب "سان سيرو" ليعمق جراح "الروسونيري" أكثر، ويجعله يخرج بشكل شبه كامل من سباق اللقب.

لكن جمهور ميلان، وتحديدًا قبل بداية المباراة، بعث برسالة سخرية إلى إنتر وجماهيره، لتذكيرهم أنه بطل الدوري الإيطالي.

وجاء في اللافتة التي رفعها جمهور ميلان، وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي: "بطل إيطاليا يرحب ببطل المملكة العربية السعودية"، في إشارة إلى فوز إنتر بلقب السوبر الإيطالي.

الغريب أن سخرية جمهور ميلان جاءت من مباراة السوبر الإيطالي التي حقق فيها إنتر اللقب على حساب ميلان بثلاثية نظيفة، وأقيمت على استاد الملك فهد الدولي، في العاصمة السعودية، الرياض.