"تحول لموعد غرامي".. البليهي يطلب الزواج من معدة برنامج رامز

نجم الهلال لا يتوقف عن إثارة الجدل

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أثار علي البليهي، مدافع فريق الكرة بنادي الهلال، ردودًا أفعال جدلية بين الجماهير، على خلفية ظهوره في برنامج المقالب الكوميدي الشهير "رامز جاب من الآخر".

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وظهر البليهي برفقة مهاجم الأهلي فراس البريكان، في إحدى حلقات برنامج المقالب، والتي كشف فيها عن طريقته في استفزاز الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بأن يذهب إلى أحدهما ويخبره بأن الآخر هو الأفضل.

وكشف الفنان المصري رامز جلال، عن كواليس حلقة البليهي، والذي أعجب بمعدة البرنامج، ليفاجئها بسؤال "هل أنتِ متزوجة؟"، وعندما ردت بالنفي، قال لها "بخطبك من رامز".

واشتهر علي البليهي بتصرفاته المثيرة للجدل، خلال المباريات، أشهرها حركة غرس العلم الهلالي في ملعب النصر بعد مباراة الديربي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، واحتفال البالون، كما لاقى صدى عالميًا، بقيامه باستفزاز ليونيل ميسي، خلال مباراة السعودية والأرجنتين في نهائيات كأس العالم (فيفا قطر 2022)، وكذلك رونالدو خلال مباراة ديربي الرياض، والكوري سون هيونج مين، في ثمن نهائي كأس آسيا 2023.

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ويتواجد البليهي برفقة بعثة الهلال في مدينة أبوظبي الإماراتية، حيث يستعد لمواجهة النصر، مساء اليوم، على ملعب محمد بن زايد، في قمة الدور نصف النهائي من بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي.

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