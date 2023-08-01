تحول مفاجئ .. الأهلي ينافس الشباب على صفقة النصر الضائعة

أحمد فرهود
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مستجدات ميركاتو النادي الأهلي السعودي

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. يعمل النادي الأهلي السعودي، على التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش، جناح وصانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي.

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زياش كان على أعتاب الانضمام إلى نادي النصر السعودي، قبل انسحاب الأخير من الصفقة؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن السبب الحقيقي لذلك؛ وهل هو لإصابة اللاعب، أم لاختلافات مالية.

ووفقًا للإعلامي الرياضي بن جاكوبس، ينافس الأهلي، مواطنه الشباب السعودي، على صفقة النجم المغربي، الذي يريد الاستمرار في الملاعب الأوروبية، في الموسم الرياضي القادم.

وكشف جاكوبس عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن هدف زياش الأول؛ هو العودة إلى فريقه السابق أياكس أمستردام الهولندي.

وأشار الإعلامي الرياضي الشهير، إلى أن حكيم زياش، مستعد لتقديم بعض التنازلات المالية؛ من أجل تحقيق هذا الهدف، خاصة أن راتبه الضخم، يقف عائقًا أمام إتمام أياكس، للصفقة.

جدير بالذكر أن زياش البالغ من العمر 30 سنة، لعب في صفوف العملاق الهولندي، في الفترة من 2016 إلى 2020، مسجلًا 49 هدفًا وصانعًا 81 أسيست، خلال 165 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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56758 الأصوات