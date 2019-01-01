تحول مفاجئ في مستقبل راكيتيتش مع برشلونة

قرار جديد بشأن مستقبل وصيف بطل العالم مع برشلونة

كشفت إحدى الصحف المقربة من برشلونة، عن آخر مستجدات مستقبل لاعب الوسط إيفان راكيتيتش بعد عودته مؤخرًا للتشكيلة الأساسية للفريق.

وأشارت صحيفة "سبورت"، إلى أن الدولي الكرواتي كان على وشك مغادرة "كامب نو" في الميركاتو الصيفي الأخير، لولا تمسكه بالبقاء مع النادي لأطول فترة ممكنة.

ودفع وصيف بطل العالم ثمن قراره، بالجلوس فترة طويلة على مقاعد البدلاء، بدأت منذ أواخر أغسطس إلى أن استفاق من سباته العميق في المباريات القليلة الماضية.

وقالت الصحيفة، إن وضع لاعب إشبيلية السابق مع الكاتالان تغير من النقيض إلى النقيض، بعد ظهوره اللافت في آخر 3 انتصارات تحققت على حساب بوروسيا دورتموند، أتلتيكو مدريد ومايوركا، الأمر الذي جعل نظره فالفيردي والإدارة تتغير نحوه.

وبحسب نفس المصدر، فإن صاحب الـ31 عامًا لم يعد معروضًا للبيع في يناير، وذلك بعد الإضافة الهائلة التي قدمها للوسط بجانب الصغير الهولندي فرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس في المباريات الثلاث الماضية.

ولفت التقرير إلى أن الاتزان والعدوانية التي أضافها راكيتيتش للوسط بعد عودته للتشكيلة الأساسية، جعلت النادي يصرف النظر عن فكرة بيعه في الميركاتو الشتوي، رغم أنه كان مرشحًا فوق العادة للخروج من "كامب نو" هذا الشتاء، لصعوبة موافقته على وضعه السابق.

وتأتي هذه الأنباء بعد 24 ساعة من التصريحات التي أدلى بها الرئيس جوسيب ماريا باروتوميو عن تمسك الإدارة بكل اللاعبين، بما فيهم راكيتيتش المرتبط مستقبله بأكثر من نادٍ إيطالي أبرزهم إنتر ويوفنتوس.