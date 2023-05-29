"تحول إلى كابوس للنصر ورونالدو" .. الاتحاد في طريقه لتدمير ميركاتو مسلي آل معمر

هل يتدمر ميركاتو نادي النصر بسبب تحركات الاتحاد الصيفية

"سنكون كالكابوس المزعج الذي يطارد أحلامك"، هكذا أصبح نادي الاتحاد، بالنسبة لمنافسه وغريمه التاريخي النصر، في العام الحالي.

الاتحاد خطف لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، من النصر؛ بعد منافسة استمرت حتى الجولة قبل الأخيرة.

الدوري لن يكون الضربة الاتحادية الأخيرة إلى قلعة العالمي على الأغلب؛ بل سيعقبها تدمير مشروع التعاقدات الصيفية، داخل النصر، والذي يشمل ضم الجناح البرازيلي لوكاس مورا ومواطنه روبيرتو فيرمينو، بعد نهاية عقوديهما مع توتنهام هوتسبير وليفربول الإنجليزيين، على التوالي.

ولكن وبشكل مفاجئ، وجد النصر نفسه في منافسة شرسة لحسم الصفقتين؛ حيث دخل العملاق الإسباني ريال مدريد، في صفقة فيرمينو، بينما وضع كريستال بالاس الإنجليزي، اللاعب لوكاس مورا، على رأس أولوياته.

ريال مدريد دخل صفقة فيرمينو من الأساس؛ بسبب التحوّل المفاجئ في مستقبل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، واقترابه من الانتقال إلى نادي الاتحاد؛ وفقًا لصحيفة "آس".

أما كريستال بالاس، وضع مورا كخيار لتدعيم الخط الهجومي، بعد اقتراب خسارة أحد أفضل نجومه؛ وهو الإيفواري ويلفريد زاها، الذي يعمل العميد الاتحادي.

لذلك، قد يكون الانتقال المرتقب للثنائي بنزيما وزاها إلى الاتحاد؛ سببًا مباشرًا في ضياع صفقتي فيرمينو ومورا من قلعة العالمي، برئاسة مسلي آل معمر وقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، خلال الصيف الحالي.