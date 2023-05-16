تحول غريب في مستقبل ثنائي الهلال .. البقاء أم الرحيل؟

مدرب الهلال يكشف مفاجأة غير متوقعة

منذ عدة أيام، وكافة التقارير المحلية والأجنبية، تؤكد على رحيل الثنائي البرازيلي ميشايل ديلجادو والكولومبي جوستافو كوييار، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الميركاتو الصيفي القادم.

وميشايل يرتبط بعقد مع نادي الهلال، حتى 30 يونيو 2025، بينما تنتهي علاقة كوييار مع الفريق الأزرق، في صيف العام القادم.

وعلى عكس هذه التقارير، أعلن بيرا ميلو، مدرب حراس نادي الهلال، استمرار الثنائي البرازيلي والكولومبي، مع الفريق الأول، في الموسم الرياضي القادم.

وقال ميلو في تصريحات لـ"راديو ترانس أميركا إف أم"، نقلتها شبكة "ViVA Sport" البرازيلية الناطقة باللغة العربية: "ميشايل وكوييار لديهما أهمية كبرى في النادي، ونسعى لبقائهما".

وشدد مدرب حراس نادي الهلال، على أنه من الصعب للغاية، ترك ميشايل ديلجادو وجوستافو كوييار، ينتقلان إلى البرازيل، خلال الفترة الحالية؛ حيث ترغب عدة أندية هناك، بالتعاقد معهما.