تحول إلى كارتون! مشجع قطري حديث اليابان والصين
تحولت لقطة طريفة في اللقاء الافتتاحي لكأس العالم 2022 لمشجع قطري لحديث شرق آسيا، وخصوصاً في الصين واليابان.
اللقطة كانت لمشجع قطري شاب أبدى امتعاضه بشكل طريف على الأداء السلبي الذي ظهر به منتخب بلاده وخسارته من الإكوادور 2-0.
وانتشر المقطع وصورة المشجع بشكل كبير في دول شرق آسيا، والتي حولته حتى إلى كارتون "Anime" الشهير في تلك البلاد.
صحيفة "الشرق" القطرية نشرت مقطعاً للمشجع أرسله لتحية الجماهير في الصين واليابان وشكرهم على التفاعل، ووجه لهم الدعوة لحضور المونديال.
مشجع قطري يصبح ترند في الصين واليابان .. إليك قصته https://t.co/bHHLXu7Ibr#قطر_السنغال#قطر_الاكوادور #قطر_غير #المونديال_شرقي #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/B0gImqmfO0— صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 25, 2022
يذكر أن قطر ودعت كأس العالم رسمياً مساء الجمعة عقب الخسارة من السنغال 3-1، وتعادل هولندا والإكوادور بهدف لكل جانب.