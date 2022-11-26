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كأس العالم

تحول إلى كارتون! مشجع قطري حديث اليابان والصين

هيثم محمد
10:40 ص غرينتش+3 26‏/11‏/2022
Qatar fan
لقطة طريفة انتشرت بقوة في شرق آسيا

تحولت لقطة طريفة في اللقاء الافتتاحي لكأس العالم 2022 لمشجع قطري لحديث شرق آسيا، وخصوصاً في الصين واليابان.

اللقطة كانت لمشجع قطري شاب أبدى امتعاضه بشكل طريف على الأداء السلبي الذي ظهر به منتخب بلاده وخسارته من الإكوادور 2-0.

وانتشر المقطع وصورة المشجع بشكل كبير في دول شرق آسيا، والتي حولته حتى إلى كارتون "Anime" الشهير في تلك البلاد.

صحيفة "الشرق" القطرية نشرت مقطعاً للمشجع أرسله لتحية الجماهير في الصين واليابان وشكرهم على التفاعل، ووجه لهم الدعوة لحضور المونديال.

يذكر أن قطر ودعت كأس العالم رسمياً مساء الجمعة عقب الخسارة من السنغال 3-1، وتعادل هولندا والإكوادور بهدف لكل جانب.

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