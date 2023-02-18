تحليل | هذا ما يحتاجه صلاح وليفربول منك يا كلوب .. العودة للأساسيات!

أبرز ما جاء في لقاء ليفربول ونيوكاسل

بعد العديد من النقط المهدرة، عاد ليفربول للفوز مرة أخرى، وحصد الثلاث نقاط من ملعب سانت جيمس بارك بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد بثنائية نظيفة.

كلوب hسترجع ذكريات موسم 2017-2018، من أجل تطور أداء لاعبيه أمام نيوكاسل، فبعد الهزيمة في سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، واحتلال المرتبة الثامنة، كان لابد أن يعود الريدز للتقدم كما اعتادوا على ذلك، من أجل التواجد ضمن الأربعة الكبار.

في مرحلة الاستعداد لمواجهة ريال مدريد، الثلاثاء القادم بدور ال16، بدوري أبطال أوروبا، يحاول ليفربول تقديم أفضل صورة ممكنة بدوري الأبطال، في ظل التأخر في النتائج، يذهب لمواجهة الملكي، منتصرًا، وبأداء مميز على نيوكاسل.

في شوط المباراة الأول، بدأ ليفربول بالتحرر من ضغط لاعبي نيوكاسل، وجاء ذلك التحرر، باستغلال سرعة صلاح وتقدمه، ليضرب الريدز الخط الخلفي لدفاع نيوكاسل بالكرات الطولية، معتمدًا على السرعات، وتمركز داروين نونيز وجاكبو.

وبالفعل نجح كلوب في ضرب دفاع نيوكاسل وتسجيل هدفين، الأول جاء في الدقيقة العاشرة، بتمريرة من أرنولد، إلى داروين نونيز، الذي كان وسط دفاع أصحاب الأرض، ونجح بالفعل بترجمة التمريرة سريعًا إلى هدف.

ثم بعد سبع دقائق فقط، سجل جاكبو الهدف الثاني للريدز، بتمريرة مثالية من صلاح، وبعدها حتى نهاية الشوط الأول أصبح الملعب، في قبضة لاعبي ليفربول.

ساعد كلوب أيضًا، طرد حارس مرمى نيوكاسل، نيك بوب، بعد لمسه للكرة خارج من منطقة الجزاء، ليخرج ليفربول منتصرًا بثنائية من الشوط الأول.

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بعد بداية الشوط الثاني، حاول كلوب اللعب بطريقته المعتادة، من أجل التصدي لمحاولات نيوكاسل، المستمرة، بعودة جميع لاعبيه إلى نصف ملعبهم من أجل الدفاع، بما فيهم لاعبي خط الهجوم.رغم النقص العددي لنيوكاسل، تراجع الريدز في الشوط الثاني، وتوالت الهجمات على مرمى أليسون، الذي نجح في انقاذ مرماه، أكثر من مرة، من كرات كانت قريبة، لتكون أهداف.

ما فعله ليفربول في المباراة هو العودة لما قدّمه الفريق في موسم 2017-201، واللعب كفريق ضعيف يبحث عن التراجع الدفاعي وزيادة كثافة الفريق في الشق الخلفي لحرمان المنافس من التسجيل، على أن يضرب بصورة جيدة في التحولات.

ورغم أنّ الأمور كانت جيدة، لكن أليسون تصدى لأكثر من كرة، كما أنّ الريدز عانى من رعونة واضحة في إنهاء الهجمات في الشوط الثاني ولم يستغل التحولات بأفضل شكل ممكن.

رغم الانتصار، ليفربول ينقصه الكثير قبل مواجهة ريال مدريد، فماذا سيفعل أمام عرضيات كروس وسرعة جونيور، وأيضًا ما هي مفاتيح كلوب لفك دفاعات الريال.