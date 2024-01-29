"تحليل لإثبات النسب" .. فضيحة جنسية جديدة تطارد نيمار

نجم الهلال بطل قصة جديدة خارج الملعب

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رغم غيابه عن اللعب منذ تعرضه لإصابة قطع في الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي، إلا أن اسم نيمار، نجم الهلال السعودي، مازال يتردد في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، والسبب قصصه وفضائحه خارج الملعب.

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القصة الجديدة المرتبطة بالنجم البرازيلي كشف عنها موقع "LeoDias"، والذي أفاد أن عارضة الأزياء والمؤثرة أماندا كيمبرلي أخبرت نيمار أنها تحمل طفله في رحمها، مشيرة إلى أن الأمر حدث خلال علاقة قصيرة جمعتهما خلال تواجده مع صديقته السابقة برونا بيانكاردي التي أنجبت له ابنته "مافي" في أكتوبر الماضي وانفصلت عنه في نوفمبر 2023.

وأشار "LeoDias" إلى أن عائلة نيمار استقبلت الخبر بسعادة ودون مشاكل أو خلافات مع كيمبرلي، وأوضحت أن اللاعب ينتظر ولادة الطفل في مايو القادم ليُجري اختبار الحمض النووي، "DNA"، لإثبات نسبه والتحقق من أنه والده.

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نيمار كان قد تعرض لإصابته القاسية خلال مباراة منتخب بلاده البرازيل أمام أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026، ومن المتوقع عودته للعب بداية أغسطس القادم.

الهلال أسقط اسم نيمار مؤخرًا من قائمته المحلية وسجل بدلًا منه لاعبه الجديد رينان لودي، ومن المقرر أن يُعيده للقائمة بداية الموسم القادم 2024-2025.

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