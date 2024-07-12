تحلوا بالصبر.. "قميص مبابي" يجبر ريال مدريد على إصدار بيان رسمي لمشجعيه!

النادي الملكي ينتظر بداية أسطورة جديدة..

طلب قياسي على قميص كيليان مبابي مع ريال مدريد، والذي سيكون بالرقم "9" بعد بدء متجر ريال مدريد الرسمي في طرح قمصان اللاعبين.

في يوم افتتاح المبيعات، احتل مبابي ذروة الطلب ببقميصه رقم 9، بينما كان فينيسيوس جونيور بالقميص رقم 7 تاليًا له، المبيعات بشكل عام فاقت التوقعات بكثير.

لقد اضطر هذا ريال مدريد إلى إصدار بيان جاء فيه: "نظرًا للطلب المرتفع الحالي، قد تواجه العناصر في هذه المجموعة (مجموعة مبابي) تأخيرًا في التسليم لمدة تصل إلى 4-6 أسابيع إضافية، بغض النظر عن طريقة الشحن المختارة".

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وأضاف البيان: "سيؤثر هذا التأخير على كل من الطلبات الحصرية لمجموعة مبابي أو التي تكون فيها عناصر من مجموعة مبابي مع عناصر أخرى".

كما طالب ريال مدريد في بيانه أولئك الذين يريدون شراء قميص مبابي ومجموعته بـ"تحلي الصبر".

سيتم تقديم مبابي رسميًا كلاعب لريال مدريد يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024، بعد أن خرج من يورو 2024 على يد منتخب إسبانيا، ومن المتوقع أن يكون حفل تقديمه تاريخيًا بين أروقة النادي الملكي.