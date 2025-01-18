الجدل التحكيمي يستمر في الدوري الإسباني...

شهدت مباراة خيتافي، وبرشلونة، في الدوري الإسباني، لقطة جدلية من حكم اللقاء عندما رفض احتساب ركلة جزاء، للضيوف وسط اعتراضات من لاعبي الفريق الكتالوني.

وحل برشلونة، ضيفًا على خيتافي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن مواجهات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني، والتي جمعت بينهما على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز.

وفي الدقيقة 80 احتسب الحكم ركلة ركنية لبرشلونة، ووسط المشادات بين اللاعبين التحم أوتشي، لاعب خيتافي، مع جول كوندي، وسقط الأخير أرضًا، وأمر الحكم باستئناف اللعب، وسط اعتراضات من لاعبي الفريق الكتالوني، ومطالبات باحتساب ركلة جزاء.

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وتسبب الحكم في حالة غضب كبيرة لدى جمهور الفريق الكتالوني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قارن البعض لقطة كوندي اليوم، بلقطة أنطونيو روديجر، لاعب ريال مدريد، والتي احتسبها الحكم ركلة جزاء للميرينجي، أمام خيتافي، قبل بضعة جولات.

وارتفع رصيد برشلونة، إلى النقطة 39 في المركز الثالث من ترتيب الليجا، بعد تعادل اليوم وبفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، وخمس نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.