تحكم في قرارات المدرب؟ مبابي يضغط من أجل الدفع بـ"بديل نيمار"

المشاكل لا تتوقف في باريس سان جيرمان

حلقة جديدة من المشكلات داخل غرفة ملابس باريس سان جيرمان بين النجمين كيليان مبابي ونيمار، الفرنسي الدولي الذي يعتقد أنه يفرض ضغوطات في النادي من أجل إنفاذ بعض أفكاره، يطمح لمنح فرصة أكبر في الفريق لصالح اللاعب هوجو إيكيتيكي البالغ من العمر 20 عامًا.

اللاعب الموهوب والذي انضم إلى باريس سان جيرمان الموسم الجاري لا يشارك بشكل أساسي مع الفريق في ظل توهج الثلاثي مبابي ونيمار مع ليونيل ميسي، ولكن مبابي يريد منحه قوة أكبر للدخول في التشكيل.

وأفاد الصحفي بينجامين كواريز الناشط في صحيفة "لو باريسيان" بأن مبابي يمنح إيكيتيكي قوة أكبر في غرفة ملابس باريس سان جيرمان ويطمح في تعزيز الشراكة معه بخط هجوم النادي العاصمي.

ورغم المستوى المبهر الذي وصل إليه هجوم باريس سان جيرمان بتوجيه من المدرب كريستوف جالتييه، فإن إيكيتيكي هو القطعة النقصة بالنسبة لمبابي في هجوم الباريسيي.

يذكر أن باريس سان جيرمان حصل على توقيع إيكيتيكي من ستاد ريمس على سبيل الإعارة مع بند بأحقية الشراء.