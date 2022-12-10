تحقيق رسمي من الاتحاد الدولي بسبب مشاغبات الأرجنتين وهولندا .. لكن ميسي ينجو!

أخبار كانت مقلقة بعض الشيء!

أشارت تقارير صحفية إلى إمكانية تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد المنتخب الأمريكي الجنوبي للإيقاف فيما تبقى من مباريات كأس العالم المقام حاليًا في قطر.

جاء هذا بعد تسريب أنباء عن وجود تحقيق للاتحاد الدولي فيما يخص أحداث مباراة الأمس، وتصريحات ليونيل وفريقه حول الحكم والشجارات داخل وخارج الملعب.

لكن بحسب ما ذكر الصحفي جاستون إيدول العامل في قناة "تي واي سي"، والمشهور قربه من الفريق ومن ليونيل ميسي، فإن ذلك التحقيق لن يحمل عقوبات لقائد الأرجنتين أو لأي لاعب آخر.

وأوضح أن مثل تلك التحقيقات يتم فتحها بشكل تلقائي عندما تظهر خمس بطاقات صفراء أو أكثر في المباراة الواحدة، كإجراء احترازي.

جدير بالذكر أن الأرجنتين كانت قد فقد الثنائي جونزالو مونتيل وماركوس أكونيا بالفعل في المباراة المقبلة أمام كرواتيا بسبب تراكم البطاقات.