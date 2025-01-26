الشرطة تبدأ التحقيق .. التهديدات تفزع حكم مباراة آرسنال وولفرهامبتون!

حكم مباراة آرسنال وولفرهامبتون يشعر بالفزع...

نددت لجنة الحكام الإنجليزية، بالتهديدات التي وصلت إلى مايكل أوليفر، حكم مباراة آرسنال وولفرهامبتون، في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي، مساء أمس السبت.

ونجح آرسنال، في الفوز على وولفرهامبتون، بهدف دون رد، في مباراة شهدت حصول مايلز لويس سكلي، لاعب الجانرز، على بطاقة حمراء في الدقيقة 43 من الشوط الأول.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، قد كشفت في تقرير لها، أن قرار الحكم لم ينل إعجاب جمهور آرسنال، وبالفعل تلقى مايكل أوليفر، تهديدات بالقتل، بالإضافة إلى تعليقات تخص عائلته وأطفاله.

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وأصدرت لجنة الحكام الإنجليزية، بيانًا صباح اليوم الأحد، اعترضت فيه على التهديدات التي وصلت لحكم اللقاء، وجاء في البيان: "لا ينبغي أن يتعرض أي حكم، لأي شكل من أشكال الإساءة، بخلاف التهديدات التي استهدفت مايكل وعائلته في الساعات الماضية".

وتابع: "الشرطة على علم بالأمر، وبدأت بالفعل في فتح تحقيقات حول تلك التهديدات، نحن ندعم مايكل وعائلته، الجميع عازمون على معالجة هذا السلوك غير المقبول".

جدير بالذكر أن آرسنال يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، وبفارق ست نقاط عن ليفربول المتصدر، الذي يتبقى له مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.