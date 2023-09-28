تحقيق الرباعية؟ تعليق صادم من بيب جوارديولا عقب الخسارة من نيوكاسل!

جوارديولا يعلق على توديع فريقه لكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين..

ودع نادي مانشستر سيتي منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين 2023-2024 من دور الـ32، بخسارته بهدف دون رد أمام نيوكاسل يونايتد في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب سانت جيمس بارك، لكن يبدو أن ذلك لم يؤثر على معنويات الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتي.

جوارديولا أصر على أن مانشستر سيتي سعيد بتحقيق الثلاثية في الموسم الماضي، وأنه سيكون سعيدًا بتكرار الأمر في الموسم الحالي، بغض النظر عن فكرة تحقيق الرباعية.

وأجرى جوارديولا سبعة تغييرات على التشكيلة بعد فوزه على نوتنجهام فورست في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، لدرجة أن قرر عدم الاعتماد على نجمه الأول وهدافه إرلينج هالاند واحتفظ به على مقاعد البدلاء.

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ولم يتمكن التشكيل الذي دفع به المدرب الإسباني من تقديم الأفضل على الرغم من سيطرته على الشوط الأول، ومع ذلك، أبدى جوارديولا إعجابه بالطريقة التي لعب بها فريقه ولم يكن لديه أي مخاوف بشأن تفويت فرصة تحقيق رباعية محتملة.

جوارديولا تحدث في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية بعد الخسارة قائلًا: "هل تعتقد أن الهدف كان الرباعية؟ نحن سعداء للغاية بالثلاثية".

وأضاف: "لقد لعبنا مباراة مذهلة، لكنهم زادوا الضغط بعد الاستراحة وكانوا أكثر عدوانية وسجلوا هدفًا، الموسم الماضي خرجنا أمام ساوثامبتون ولم نظهر بشكل جيد عكس الليلة، تهانينا لنيوكاسل".

وعن الطريقة التي لعب بها الفريق قال جوارديولا: "أشعر براحة مع الطريقة التي لعبنا بها، عدم وجود إصابات، ومنح دقائق لماتيو كوفاتشيتش وجاك جريليش".

ومن المقرر أن يعود مانشستر سيتي إلى اللعب ضد وولفرهامبتون يوم السبت في مباراة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي على ملعب "مولينيو".