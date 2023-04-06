هل تحقق الحلم؟ .. ثنائي الهلال يلمح لإتمام صفقة ليونيل ميسي بطريقته الخاصة!

زهيرة عادل
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Paris Saint-Germain's Argentine forward Lionel Messi (L) is marked by Riyadh All-Star's Saudi midfielder Salem al-Dawsari during the Riyadh Season Cup Getty
ليونيل ميسيالهلالباريس سان جيرماندوري روشن السعوديالدوري الفرنسي - ليج 1انتقالات

سالم الدوسري وسعود عبد الحميد يبدو أنه وصلهما خبر ما حول مفاوضات الهلال مع ليونيل ميسي

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أن يحدث التصرف نفسه من شخصين مختلفين في التوقيت نفسه، مؤكد أنه ليس بالصدفة، بل يرغب ثنائي الهلال السعودي سالم الدوسري وسعود عبد الحميد أن يقول شيئًا عن صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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النجم الأرجنتيني حتى وقتنا هذا مصيره في الصيف المقبل مجهول بالنسبة للجميع، لكن كما أكدنا بالأمس فإنه يمتلك عرضًا تاريخيًا من الزعيم إلا أنه لا يمنحه الأولوية على الإطلاق.

لكن الدوسري وسعود أثارا الجدل في الشارع الرياضي السعودي بتصرفهما، الذي دفع بوسم "ميسي هلالي" بأن يكون ضمن المواضيع الأكثر تداولًا في المملكة عبر "تويتر" في وقتنا الحالي، واعتبره الكثيرون تلميحًا لإتمام الأزرق الصفقة.

الثنائي قام بنشر صوره رفقة ميسي خلال مباراة كأس موسم الرياض، التي جمعت نجوم الهلال والنصر بنجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، عبر حساباته على تطبيق "سناب شات"، في توقيتات متقاربة، لتزداد التكنهات حول علم اللاعبين بشيء ما من كواليس هذه الصفقة.

جدير بالذكر أن ميسي يحق له حاليًا التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لناديه باريس سان جيرمان، في ظل دخوله الستة أشهر الأخيرة من عقده، وعدم التجديد حتى الآن.

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