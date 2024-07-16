"تحفظ كبير!" .. بيان رسمي من إنتر ميامي حول إصابة ليونيل ميسي في كوبا أمريكا

النادي الأمريكي يكشف طبيعة إصابة نجمه الأرجنتيني..

أصدر نادي إنتر ميامي الأمريكي بيانًا رسميًا، لكشف تطورات الإصابة القوية التي تعرض لها نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في نهائي كوبا أمريكا.

الأرجنتيني كان قد أصيب أمام كولومبيا في النهائي القاري، على إثر تعثره في أرض الملعب دون تدخل من أي لاعب، لينهمر في البكاء في ظل تورم قدمه.

ووفقًا لبيان النادي الأمريكي فإن إصابة ليو في أربطة الكاحل الأيمن، لكنه تحفظ على ذكر مدة غيابه مكتفيًا بقول: "سيتم تحديد مدى جاهزيته من خلال التقييمات الدورية والتقدم في تعافيه".

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لكن وفقًا لأخصائي العلاج الطبيعي السعودي ثامر الشهراني فإنه نوعية هذه الإصابة تحتاج لمدة غياب من ثلاثة إلى أربعة أسابيع على الأقل، وقد تصل لعشرة أو 12 أسبوعًا على الأكثر.

يذكر أن راقصي التانجو نجحوا في التتويج بكوبا أمريكا بعد الفوز بهدف نظيف أمام كولومبيا في الأشواط الإضافية، ليحتفظوا باللقب للعام الثاني على التوالي.