"تحفة تركي آل الشيخ الفنية" .. ملعب الهلال الجديد يحصل على جائزة تاريخية!

السعودية تدخل التاريخ رسميًا..

كتبت المملكة العربية السعودية، تاريخًا رياضيًا جديدًا، مساء اليوم الخميس، بقيادة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

آل الشيخ يشارك بفاعلية في بعض الأحداث الرياضية بالسعودية، على الرغم من إعلانه ترك هذا القطاع، والتفرغ لناديه ألميريا الإسباني فقط، مع منصبه في هيئة الترفيه.

ومن بين المساهمات الرياضية لمعالي المستشار؛ إنشاء ملعب "المملكة أرينا"، المعقل الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

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هذا الملعب الذي تم تأسيسه في 3 أشهر فقط تقريبًا، وبدأ في استقبال المباريات، ببطولة كأس "موسم الرياض" الودية الحالية؛ حصل على جائزة رسمية من موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.

وتسلم آل الشيخ، على هامش دبربي الهلال والنصر في كأس "موسم الرياض"، شهادة "جينيس" لملعب المملكة أرينا؛ كأكبر استاد مغلق في العالم.

"المملكة أرينا" استضاف مباراة الهلال وإنتر ميامي الأمريكي، واللقاء الذي جمع الأخير ضد النصر في كأس "موسم الرياض"؛ وذلك قبل ديربي الليلة.

جدير بالذكر أن الهلال، يحتاج إلى الفوز فقط على النصر؛ من أجل التتويج بلقب كأس "موسم الرياض"، بينما يلعب العالمي على احتمالين "الانتصار أو التعادل".