لا تحزن على شيء فقدته .. العناية الإلهية تنقذ الاتحاد والأهلي من "صفقة مغشوشة"

العناية الإلهية تنقذ الاتحاد والأهلي من كارثة صيفية كبرى

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"لا تحزن على شيء فقدته، فربما لو ملكته لكان الحزن أكبر".. هذه المقولة تنطبق تمامًا على "عملاقي جدة" الاتحاد والأهلي؛ بعد الإحباط الذي أصاب الناديين، بسبب ضياع صفقة عالمية، من بين أيديهما.

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الاتحاد والأهلي حاولا طوال الصيف الحالي، التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي.

الإصابة التي تعرض لها بوجبا، وقفت عائقًا أمام إتمام الصفقة، والتي كانت من الممكن أن تتجاوز الـ100 مليون يورو؛ حسب ما نقلته بعض الصحف العالمية وقتها.

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وعلى الرغم من الحزن على ضياع الصفقة؛ إلا أنه من المؤكد أن عملاقي جدة، يشعران بالسعادة الآن؛ حيث أنقذتهم العناية الإلهية، من كارثة كبرى.

وحسب صحيفة "كوريري ديلا سيرا"، اليوم الإثنين، سقط بول بوجبا، في اختبار المنشطات؛ حيث جاءت عينة "هرمون التستوستيرون"، الخاص بالذكورة وزيادة الكتلة العضلية، إيجابية.

وسيتم إيقاف بوجبا كـ"إجراء احترازي"، وسيكون أمامه 3 أيام، لطلب تحليل مضاد؛ وإذا تم تأكيد "العينة الإيجابية"، فسيتم إيقاف اللاعب، لفترة تتراوح بين العامين والـ4 أعوام.

وكان من الممكن للأهلي والاتحاد، إذا تعاقدا مع بوجبا، في الصيف الحالي، أن يخسرا خانة لاعب أجنبي، بالإضافة إلى 100 مليون يورو؛ لكن الإصابة التي كان يعاني منها النجم الفرنسي، وعرقلت إتمام الصفقة، أنقذت الناديين، من هذه الكارثة.

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