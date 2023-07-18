تحرك جديد من النصر لـ"القضاء" على حلم الأهلي نهائيًا في صفقة ساديو ماني

هذا ما فعله نادي النصر لحسم صفقة ساديو ماني لصالحه!

رغم اقتراب التعاقد مع النجم الفرنسي موسى ديابي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أنه يبدو أن نادي النصر، لم يستسلم في صفقة المهاجم السنغالي ساديو ماني.

النصر توصل حسب أكثر من مصدر، إلى اتفاق مع ديابي، على الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024؛ في انتظار حسم التفاصيل المالية مع نادي باير ليفركوزن الألماني.

ووفقًا لشبكة قنوات "الكأس"، يستعد مسؤولو الفريق النصراوي؛ لتقديم عرضٍ جديد إلى ماني، خلال الساعات القليلة القادمة، لحسم الصفقة، بعد ترحيب نادي بايرن ميونخ الألماني، بالتخلي عن اللاعب.

وكشفت الشبكة القطرية، عن أن عرض النصر الذي سيتم تقديمه للمهاجم السنغالي، في الساعات القادمة؛ يتضمن العديد من المميزات الجديدة.

ويحاول النادي الأهلي منذ أسابيع، التعاقد مع ماني، قبل دخول النصر في الصفقة؛ ليضع الراقي خطة بديلة، وهي التفاوض مع الفرنسي آلان سان ماكسيمين، جناح نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ساديو ماني، البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى نادي بايرن ميونخ في صيف 2022، قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول؛ حيث سجل 12 هدفًا وصنع 6 آخرين، خلال 38 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت.