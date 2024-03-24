تحركات الهلال محل تشكيك .. خبير قانوني يحذر من تأجيل مواجهة الهلال والأهلي!

يبدو أن أزمة احتمالية تأجيل مواجهة الهلال والأهلي ستأخذ اتجاهًا آخر من عدم القانونية..

SHAHID

الوضع على أشده بشأن احتمالية تأجيل مواجهة الهلال والأهلي ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، خاصةً مع الإعلان عن اجتماع بين مسؤولي الزعيم ومسؤولي لجنة المسابقات التابعة لرابطة دوري المحترفين.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

الزعيم يرغب في تأجيل اللقاء، بداعي إقامته بين مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي، إذ يقام اللقاء المحلي في 19 من أبريل المقبل، فيما تحدد يوما 16 و23 من الشهر ذاته، للمواجهتين الآسيويتين.

أمام هذا الوضع، وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" قررت لجنة المسابقات الاجتماع اليوم الأحد، مع مسؤولي النادي العاصمي، لحل مشكلة الروزنامة الخاصة به، بل وأشارت إلى أن التأجيل هو القرار الأقرب.

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هذا دفع الخبير القانوني أحمد الشيخي للتحذير من قانونية هذا الاجتماع من الأساس، وهو الحال نفسه حال صدور قرار بالتأجيل..

الشيخي أوضح أن هذا الاجتماع المنتظر لن يكون قانونيًا إلا إذا حضره على الأقل ثلاثة أعضاء، أما أقل من ذلك يُبطل القرارات التي ستصدر بالتبعية.

وشدد الخبير القانوني على عدم قانونية تأجيل اللقاء في الوقت نفسه حتى ولو حضر ثلاثة أعضاء، بداعي أن شروط التأجيل المتفق عليها من قبل الرابطة لا تنطبق على المباراة، فليس هناك قوة قهرية، وليس هناك إشكاليات الأمن والسلامة، بجانب أن الفاصل بين المباريات ليس أقل من 48 ساعة.

ونصح الشيخي لجنة المسابقات - حال عدم قدرتها على اتخاذ قرار في هذا الشأن - بإحالة الأمر لمجلس إدارة الرابطة، إذ يكفل لها القانون ذلك.

SHAHID