سيرجيو بوسكيتس يوقع مع ناديه الجديد أخيرًا

حسم النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة؛ بعد تحركات النادي الأهلي الأخيرة؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

بوسكيتس أعلن الرحيل عن نادي برشلونة، بنهاية موسم 2022-2023؛ حيث اتفق مع نادي إنتر ميامي الأمريكي مبدئيًا؛ قبل أن يتدخل الأهلي، بعرض مالي ضخم، في الساعات القليلة الماضية؛ لتغيير قراره.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، رفض بوسكيتس، كافة المحاولات السعودية؛ للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

رومانو كشف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن توقيع النجم الإسباني، على عقوده مع إنتر ميامي، منذ قليل؛ لينضم إلى صفوف الفريق الأول.

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن تواجد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مع الفريق الأمريكي؛ كان عاملًا حاسمًا لإتمام الصفقة؛ حيث أراد بوسكيتس، أن يجتمعا معًا من جديد.

جدير بالذكر أن ميسي الذي لعب مع سيرجيو بوسكيتس، في صفوف برشلونة، فضل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، على العرض السعودي المقدم إليه؛ للانضمام إلى نادي الهلال، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 إلى 500 مليون يورو.