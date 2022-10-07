"تحرش جماعي".. ماذا حدث لجماهير باريس سان جيرمان في مباراة بنفيكا؟

الملاعب الأوروبية باتت تعج بسلوكيات بشعة!

لم تقتصر الإثارة في مباراة بنفيكا وباريس سان جيرمان في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا على التعادل داخل أرضية الميدان، لقد حفلت المباراة بالندية قبلها وبعدها.

الندية تجاوزت حتى الاشتباك اللفظي بين نجم باريس سان جيرمان وأرياس حكم المقابلة في أعقابها، الأمر أكبر من ذلك.

انتهاك!

فقد دشنت جماهير باريس سان جيرمان خصوصًا ممن سافروا إلى البرتغال لحضور المقابلة وسمًا على تويتر يتحدث عما لاقوه من كوارث من وجهة نظرهم، الوسم بعنوان: "بنفيكا لقد تم انتهاكنا!".

لقد حضر 3000 مشجع إلى البرتغال وهو عدد كبير من الجماهير الفرنسية التي يبدو أنها لم تلق إلا استقبالًا بشعًا.

صحيفة "ماركا" سلطت الضوء على ما واجهوه من خلال تصريحات أدلى لهم بها مشجعون باريسيون.

ممارسات كارثية!

أحد المشجعين قال: "لم أكترث في بداية الأمر لكل ما حدث لنا من تشديد في التفتيش وما إلى ذلك، قلت لنفسي إن الأمر طبيعي، ومع ذلك رأينا أن الأمر بات أبشع بكثير، لقد كان الأمر بمثابة (تحرش جماعي)".

يروي مشجعون آخرون في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية أن جنود الأمن "جردوا جماهير باريسيين من ملابسهم، ووضعوا أيديهم في مناطق حساسة لديهم، بما في ذلك بعض السيدات!".

يروى المشجع لصحيفة "ماركا": "وضعوا أيديهم في صدري، كان الأمر مروعًا للغاية، نظرت إلى أصدقائي ورأيت أنهم يمرون بنفس الأمر".

وأردف: "إذا كنا قد قمنا بأي بادرة احتجاج، فقد كان رجال الشرطة مستعدين لقتلنا، لقد جعلنا هذا ننظر إلى إذلالنا وطرح متعلقاتنا على الأرض كشيء ثانوي، ما حدث لنا هو بمثابة تحرش حقيقي!".