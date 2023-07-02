تحرر ميسي فك نحسهم .. بشرى سارة لليونيل قبل الانضمام لإنتر ميامي!

النجم الأرجنتيني يقترب من أول مباراة له مع فريقه الجديد.

أخيرًا فك فريق إنتر ميامي نحس الهزائم المتتالية التي تعرض لها في الفترة الماضية بعد أن تعادل مع نظيره أوستين في المباراة التي جمعت بينهما في الدوري الأمريكي.

تقدم إنتر ميامي في النتيجة لأول مرة منذ فترة بعيدة، عن طريق جوزيف مارتينيز الذي تلقى كرة عرضية أوقفها داخل المنطقة وسددها دون رادع في الشباك.

لكن لسوء حظ إنتر ميامي لم يدم تقدم الفريق طويلًا، بعد أن سجلوا في الدقيقة الـ 47، حيث تعادل نيك ليما للضيوف في الدقيقة الـ 51 وانتهت المباراة بتلك النتيجة.

إنتر ميامي يمر بسلسلة نتائج محبطة على مستوى الدوري، وتعد تلك هي أول نقطة يحصدها منذ الفوز بهدفين لهدف على نيو إنجلاند في منتصف مايو الماضي.

جدير بالذكر أن عقد ميسي في صفوف باريس سان جيرمان انتهى بشكل رسمي مع بداية يوليو، والآن يستطيع إنتر ميامي تسجيله كلاعب في صفوفه.