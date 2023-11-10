"تحرر كريم بنزيما وكورونادو وتنفيذ أفكار محمد نور" .. ثورة اتحادية أمام أبها بعد طرد نونو سانتو

ثورة في شكل الاتحاد بعد إقالة نونو سانتو

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الصورة خير من ألف كلمة.. هذا ما أثبته نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في مباراة الليلة، أمام أبها، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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الاتحاد فاز على أبها (4-2)، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وربما تكون مباراة أبها؛ هي الأفضل للعميد الاتحادي، في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث جاءت مباشرة بعد "إقالة" المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، وتولي "الوطني" حسن خليفة، المهمة بشكل مؤقت.

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وفي أول مباراة بعد "إقالة" سانتو.. ظهرت 4 تغييرات مهمة في شكل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ على النحو التالي..

توهج كريم بنزيما

على الرغم من أن هناك بعض المباريات السابقة، التي تألق فيها بنزيما مع الاتحاد، خلال الموسم الحالي؛ إلا أن المهاجم الفرنسي، ظهر وهو يلعب بأريحية كبيرة، أمام أبها.

بنزيما البالغ من العمر 35 سنة، سجل 3 أهداف "هاتريك"، وصنع آخر بدوران خلفي أكثر من رائع؛ كما لو كان يلعب في "تقسيمة" مع أصدقائه، بدون أي ضغوط.

مركز إيجور كورونادو

مع نونو سانتو.. تعذب البرازيلي إيجور كورونادو كثيرًا؛ حيث أحيانًا كثيرة كان يجد نفسه يلعب على الجناج أو في الارتكاز، بعيدًا عن مركزه الأساسي كـ"صانع ألعاب".

لكن.. في أول مباراة مع الاتحاد، بعد إقالة المدير الفني البرتغالي، لعب كورونادو في مركزه الأساسي؛ ليبدع بتسجيل هدف وصناعة اثنين أخريين، لزميله كريم بنزيما.

ظهور الأجنحة الهجومية

لأول مرة منذ فترة طويلة، يرى المشجع الاتحادي، فريقه يلعب بـ"أجنحة هجومية"، والتي غابت كليًا في عهد نونو سانتو، خاصة خلال الموسم الحالي.

حسن خليفة اعتمد على الموهبة الشابة مروان الصحفي، في مركز الجناح الهجومي؛ حيث قدّم لوحات فنية أكثر من رائعة، وساعد في خلخلة دفاعات المنافس، كما دفع بعبد الرحمن العبود، في الدقائق الأخيرة أمام أبها، بعد غياب طويل.

تنفيذ أفكار محمد نور

محمد نور أسطورة نادي الاتحاد والكرة السعودية، صرح منذ يومين تقريبًا، بأنه إذا كان مدربًا للعميد، سيبني خطته على نجم خط الوسط الشاب فيصل الغامدي.

وبالفعل.. خليفة اعتمد على الغامدي، في التشكيل الأساسي أمام أبها؛ وهو ما ساعد في إحداث نشاط كبير في خط الوسط، بعد أن عانى هذا المركز من ثقل رهيب، في عهد سانتو، خلال الموسم الحالي.

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