تحرر "الحكومة" فأبدع .. كريم بنزيما شحن طاقته بـ"قطعة قماش"!

ملامح "بنزيما" ريال مدريد ظهرت ولو قليلًا أمام الرياض..

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وأخيرًا، حان وقت الإعلان عن افتتاح الفرنسي كريم بنزيما أهدافه في دوري روشن السعودي مع الاتحاد الليلة، قد فعلها "الحكومة"..

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الفرنسي قاد النمور الليلة للفوز أمام الرياض برباعية نظيفة، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن، أحرز منها هو الهدف الأول.

بهذه المباراة، حقق العميد العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات، متصدرًا جدول الترتيب، ليسير بثبات نحو الحفاظ على اللقب الذي توج به الموسم الماضي.

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ماذا قدم بنزيما الليلة؟

صاحب الكرة الذهبية 2022م، قدم واحدة من أفضل مبارياته الليلة، فمن ناحية الأرقام..

سجل بنزيما هدفًا، وصنع آخر، وله أربع تمريرات مفتاحية، أي وضع بصمته على كافة أهداف فريقه، بخلاف خلقه لأربع فرص لزملائه، لكن لم يتم استغلالها.

من ناحية التسديدات، سدد "الحكومة" خمس تسديدات، منها اثنتين على المرمى، بجانب نجاحه في القيام بثلاث مراوغات من أصل ست، وتفوقه في خمس ثنائيات من أصل تسع.

شحن طاقته بـ"قطعة قماش"

البعض يتحدث ساخرًا ويقول "قطعة قماش" على شارة قيادة الفرق، يقولون أن القائد يكون قائدًا حتى دون شارة.

لكن بالنسبة للاعبين الموضوع مختلف تمامًا وإلا ما سمعنا عن كم الخلافات التي تحدث بسببها في الفرق والمنتخبات.

الليلة، دخل بنزيما مواجهة الرياض حاملًا شارة قيادة النمور لأول مرة منذ التعاقد معه، وبعد رفض مدربه نونو سانتو لذلك – حتى وإن نفى – فهو من صرح: "رومارينيو الأنسب لقيادة الاتحاد".

ومعها شاهدنا جزء من بنزيما نسخة ريال مدريد، خاصةً في الشوط الأول الذي تحرر به كثيرًا حتى من الناحية الفنية، إذ تقدم لوسط الملعب وعلى الأطراف، كما يحب، ويمرر الكرة ويصنع لزملائه.

يظهر ذلك جليًا تحديدًا في لقطة الهدف الأول الذي سجله، إذ انطلق بالكرة من وسط الملعب، ثم مرر الكرة على حدود منطقة الجزاء للقادم من الخلف رومارينيو، الذي أعادها له من جديد، ليسكنها الشباك بنجاح.

واستمر الانسجام بين الفرنسي والبرازيلي بجانب المغربي عبد الرزاق حمد الله على مدار الشوط الأول بالكامل، قبل أن يقرر سانتو التراجع للدفاع، وتهدئة اللعب، لعدم إجهاد لاعبيه.

ربما تكون في نظرك "قطعة قماش"، لكنها "متنفس" ودافع وتحدي لأحدهم، حتى وإن كان بحجم كريم بنزيما!

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