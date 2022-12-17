تحذير للنصر: الهلال بطل آسيا وليس الباهت الذي ظهر أمام الباطن

الهلال هزم الباطن في مباراة ركلات الجزاء

Shahid

فاز الهلال بصعوبة على الباطن في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي بعدما أهدر لاعبوه ركلتي جزاء تصدى لهم الحارس مارتن كامبانيا وسجل أندريه كاريلو الهدف الثالث ليُساعد فريقه على الفوز 3-1.

الفريق سيواجه النصر في الجولة القادمة يوم الـ26 من ديسمبر الجاري، وقد حذر الإعلامي النصراوي سعود الصرامي فريقه من الانخداع بالمستوى الباهت للزعيم في مواجهة الباطن.

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الصرامي أكد عبر تويتر أن الفريق الذي سيواجه النصر هو بطل السعودية وآسيا ولذا يجب على لاعبي النصر معاملته حسب ذلك.

وأضاف "إذا تعامل النصر في لقاء الهلال القادم بأن هلال لقاء الباطن "الباهت" سيكرر ظهوره الضعيف في الديربي، فإن النصر سيخسر للمرة الرابعة تواليًا في مرسول بارك".

أتم "على أبنائي نجوم النصر وفي مقدمتهم الابن الغالي تاليسكا التعامل مع الهلال بطل الدوري بطل أسيا بطل السوبر حتى يتحقق الفوز".

يُشار إلى أن النصر سيواجه العدالة أولًا في كأس الملك قبل خوض الديربي أمام الهلال.

Shahid