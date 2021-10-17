تحذير قوي بسبب تذاكر مباراة الهلال والنصر

هل ينجح الاتحاد السعودي في حماية تذاكر الهلال والنصر؟

وجه الإعلامي الرياضي محمد الذايدي تحذيرًا قويًا، بشأن تذاكر مباراة النصر والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، لعدم وجوع أي مشاكل أو أزمات.

الهلال سيواجه النصر مساء يوم الثلاثاء القادم، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب مرسول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض، لتحديد المتأهل إلى المباراة النهائية التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

الذايدي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يحذر فيها من وقوع أزمة بسبب تذاكر مباراة الهلال والنصر بين الناديين، كما حدث مع نادي الاتحاد.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "لماذا لا تطرح تذاكر جماهير الهلال في موقعه الخاص، وكذلك النصر تكون على موقعه الخاص، حتى نقفل باب الشكوك والتأويل، لو حدثت أي مشكلة تقنية طارئة في مواقع بيع التذاكر".

محمد الذايدي واصل تغريدته قائلًا: "أيضًا نتمنى لا يحدث مع جماهير الهلال، كما حدث مع جماهير الاتحاد في نفس الملعب"، وأشار خلال تغريدته إلى رئيس الهلال فهد بن نافل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وأمين عام الاتحاد السعودي إبراهيم القاسم.

وكانت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قد أصدرت بيانًا رسميًا، تعلن خلاله عن تقدمها بشكوة عاجلة للجهات المختصة، ذد مروجي تذاكر مباريات العميد بالسوق السوداء.

"لولا سداد الهلال لديونهم لفضحوه في المطارات"

وتسببت السوق السوداء في نفاد التذاكر في وقت سريع، قبل تحصل الجماهير عليها بأسعارها الحقيقية، ليتم عرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار عالية.