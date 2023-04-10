تحذير عائلي إلى لامبارد: "لا تتعرض للضرب في مدريد"!

فرانك لامبارد تنتظره مباراة مهمة أمام ريال مدريد؛ ربما النصائح العائلية ستجعله يتخطى حامل اللقب.

وجه هاري ريدناب، زوج خالة مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، نصيحة للمدرب الشاب قبل مواجهته المهمة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؛ ففي الوقت الذي تبدو حظوظ تشيلسي أقل يجب ألا يكون البلوز لقمة سائغة لأصحاب الأرض.

ويحل تشيلسي ضيفًا، غدًا الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو وريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وتولى فرانك منذ أيام قليلة مهمة تدريب تشيلسي، الذي دربه في وقت سابق، خلفًا للمدرب المُقال جراهام بوتر.

وتحدث المدرب الإنجليزي عن موقف فرانك وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أعتقد أنهم مستعدون للعب بثلاثة لاعبين في خط الوسط. قلبا الدفاع تشيلويل وجايمس لاعبا وسط إلى حد كبير. أعتقد مؤهلان للعب بهذه الطريقة لأنهم بحاجة للبقاء في المنافسة ومنح أنفسهم فرصة في الإياب على ستامفورد بريدج".

وواصل ريدناب "البقاء في المباراة؛ إن هزموك بهدف غريب فكن في المباراة؛ لا تذهب إلى هناك لتُضرب. اجعل المباراة مضغوطة ومن الصعب هزيمتك. يا لها من مباراة عظيمة لتلعب. الكل يتوقع هزيمتك فلذا تشيلسي لديه فرصة عظيمة".