تحذير شديد اللهجة للهلال .. "لا تكرروا خطأ باريس سان جيرمان مع نيمار"

النجم البرازيلي تعرض لإصابة أنهت موسمه مع الزعيم

SHAHID

وجه الناقد الرياضي سعيد أبو داهش تحذيرًا شديد اللهجة لإدارة الهلال والجهاز الفني في الفريق بقيادة جورج جيسوس من تكرار خطأ باريس سان جيرمان مع نيمار.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النجم البرازيلي تعرض لقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مباراة منتخب بلاده البرازيل مع أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026، وهو ما أنهى موسمه مع الهلال.

أبو داهش طالب الإدارة الزرقاء بمتابعة البرنامج العلاجي والتأهيلي لنيمار بشكل قوي وجدي للغاية، مشيرًا إلى أن اللاعب مثل جميع اللاتينيين لديه مشاكل في الالتزام وهو ما جعله يتأخر كثيرًا في العودة من إصاباته خلال فترته مع النادي الفرنسي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

إذ قال "خسرنا اسمًا مهمًا في دوري روشن بالتأكيد لكن المهم أن يعود بقوة، وهنا أقول أن إدارة الهلال مطالبة بالحرص على متابعة برنامج اللاعب العلاجي لأن نيمار تأخر في عودته من إصابته مع باريس سان جيرمان لأنه لم يلتزم ببرنامجه العلاجي جيدًا".

أضاف "الهلال يجب أن يُحدد مكان العلاج حتى لو رفض نيمار ذلك، اللاعبين اللاتينيين معروف عنهم عدم الالتزام ولذا لابد من الإدارة الهلالية أن تتابع برنامج التأهيل جيدًا خاصة أنهم مهم جدًا في عودة اللاعب للملاعب".

SHAHID