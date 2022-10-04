تحذير شديد اللهجة قبل القمة .. رديف برشلونة يهزم إنتر بسداسية!

رديف برشلونة يمتع الجميع قبل قمة الليلة

استطاع فريق رديف برشلونة الإسباني تحت 19 عامًا تحقيق الفوز على نظيره إنتر الإيطالي بنتيجة 6-1.

وأقيم اللقاء على أرض النادي الإيطالي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للشباب.

حيث يسير رديف البلوجرانا بصورة رائعة للغاية في البطولة القارية، ويصل بذلك إلى النقطة السابعة له من أصل 3 مواجهات.

فيما توقف النادي الإيطالي عند النقطة الرابعة في المركز الثاني، وتواجد فيكتوريا بلزن في المركز الثالث بثلاث نقاط، فيما يقع بايرن ميونخ في المركز الأخير بنقطتين.

ويبدو أن ما حدث قد يعتبر كتحذير قوي من الفريق الكتالوني للنادي الإيطالي، حيث يواجه الفريق الأول للبلوجرانا النيراتزوري الليلة.

وستقام المباراة على ملعب "جوزيبي مياتزا" في مدينة ميلانو بإيطاليا ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

حيث يسعى برشلونة لتحقيق فوزه الثاني بعد السقوط أمام بايرن ميونخ بالجولة الماضية، فيما يسعى إنتر للانتصار أيضًا والوصول للنقطة السادسة.

ويختلف ترتيب المجموعة حينما يتعلق الأمر بالفريق الأول، حيث يتصدر العملاق البافاري بـ 6 نقاط، فيما يتواجد برشلونة في المركز الثاني بثلاث نقاط، وإنتر في المركز الثالث بنفس عدد نقاط البلوجرانا، ويقع فيكتوريا بلزن في المركز الأخير بلا نقاط.