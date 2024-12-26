"انظروا إلى مدرب اليمن" .. تحذير إلى رينارد من "رسالة" لاعبي المنتخب السعودي بسبب إحراج هوساوي

هيرفي رينارد يواصل إثارة الجدل بقراراته في خليجي 26..

لا تزال مواقف الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، المثيرة للجدل، عرض مستمر في كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، وكان آخرها في مباراة اليمن، التي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة (3-2)، في ثاني جولات البطولة.

وقرر رينارد أن يدفع بعبد الإله هوساوي، لاعب وسط الاتحاد، بديلًا في الدقيقة 65، من عمر مباراة اليمن، بعد خروج ناصر الدوسري، فيما قام المدرب الفرنسي بإخراج هوساوي في الدقيقة 89، بعد 24 دقيقة فقط، ليشارك محمد القحطاني بديلًا له.

ولم يتوقف رينارد عند ذلك الحد، بل تحدث عن تلك الواقعة في المؤتمر الصحفي، عقب المباراة، قائلًا إنه قرر إخراج هوساوي لأنه لم يكن راضيًا عن الدقائق التي لعبها، والإصرار ولغة الجسد، وأضاف "في هذا المستوى الدولي، يجب على اللاعب إظهار رغبة أكبر، وهو لاعب جيد وقابل للتطور مستقبلًا".

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وفي هذا السياق، وجه الناقد حمود اليزيدي، عبر برنامج "في 90"، تحذيرًا من توصيل رسالة إلى لاعبي المنتخب السعودي، من واقعة رينارد، بأنه "يتخلّى عنهم"، وهذا سيؤثر على نفسيتهم بشكل كبير، مضيفًا أن هذا الموقف محرج لأي لاعب، وكان يجب على الفرنسي أن يحمي اللاعب، وأن يصرّح بعد المباراة، بأن اللاعب أدى المطلوب بشكل صحيح، وتم تبديله بسبب تغيير تكتيكي، وأنه (رينارد) يتحمل المسؤولية، علمًا بأن المدرب أشرك عبد الإله في مباراة البحرين، بالجولة الأولى، في نفس المركز.

وعلّق الناقد جمال بوهندي، بأن علاقة المدرب مع اللاعبين يجب أن تكون أبوية، كما استشهد بواقعة مدرب اليمن، عندما اصطدمت الكرة برأسه، وتوجه اللاعبون فورًا من أجل الاطمئنان عليه، مضيفًا "عندما تنزل اللاعب في الدقيقة 65، وتخرجه بالدقيقة 90، فهذا خيارك، لا تحمّل اللاعب المسؤولية، ولا أحد يرضى أن يضع نفسه في هذا الموقف".

ومن جانبه، قال المدرب الوطني سعد الشهري، عبر برنامج "دورينا غير"، إنه يشكر هوساوي على خروجه بأدب واحترام لزميله، ولكن المدرب رينارد يستطيع فعل تلك الحركة فقط مع هوساوي، ولن يقدر على فعلها مع لاعب آخر، كما أضاف أن قرار رينارد به عدم احترام للاعب، كونه مؤدبًا وهناك مدربون يستغلون تلك النقطة مع اللاعب الخلوق، ولكن إذا كان هناك لاعب آخر يؤثر على الجمهور والإعلام، فهذا يخشاه المدرب".

وعوّض المنتخب السعودي خسارته في الجولة الأولى، أمام البحرين بنتيجة (3-2)، لينتزع فوزًا دراماتيكيًا على اليمن بنفس النتيجة، في الجولة الثانية، ليتقاسم الأخضر النقاط الثلاث مع العراق في المجموعة الثانية، قبل مواجهة الحسم التي تجمع بين المنتخبين، السبت المُقبل.