تحذير شديد اللهجة في كتالونيا من تكرار إعصار فالنسيا المدمر

برشلونة تحت التهديد...

دخل إقليم كتالونيا، دائرة تهديد إعصار جديد، كالإعصار "DANA" والذي كان قد ضرب أجزاء من مقاطعة فالنسيا قبل أيام، وتسبب في وفاة أكثر من 200 شخص وتشريد المئات بالإضافة إلى خسائر أخرى.

وكان الإعصار الذي ضرب المقاطعة قبل 12 يومًا، تسبب في تأجيل عدة مباريات بالبطولات الإسبانية المختلفة، كان على رأسها مباراة فالنسيا وريال مدريد، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن خبراء الأرصاد يتوقعون وصول إعصار جديد إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد تكون مقاطعة كتالونيا، واحدة من أكثر المناطق تضررًا بهذا الإعصار.

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ومن جانبها قامت السلطات في المقاطعة الإسبانية، بتفعيل وضع التنبيه خوفًا من التقلبات الجوية، والتي قد تبدأ من مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر وتستمر لعدة أيام.

جدير بالذكر أنه في حال صدق التوقعات ووصول إعصار مدمر جديد لمقاطعة كتالونيا، قد تشهد المسابقات الإسبانية، تأجيل مباريات برشلونة، وإسبانيول، وجيرونا.