تحذير إلى رونالدو وميتروفيتش .. مدرب الاتحاد الجديد مُحرض على كسر كاحل المنافسين!

الاتحاد أعلن تعاقده مع مارسيلو جاياردو

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أعلن الاتحاد مؤخرًا تعاقده مع مارسيلو جاياردو لتدريبه عقب إقالة نونو سانتو نظرًا لتراجع الأداء والنتائج والخلافات مع اللاعبين خاصة كريم بنزيما وعبد الرحمن عبود، ويبدو أن نجوم دوري روشن السعودي مطالبون بالحذر والقلق على أقدامهم من فلسفة المدرب الجديد، وعلى رأسهم الثنائي كريستيانو رونالدو وأليكساندر ميتروفيتش.

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جاياردو، المدير الفني لفريق ريفر بليت آنذاك، ارتبط عام 2021 بحادثة مثيرة للجدل، وذلك حين وبخ مدافعه روبرت روخاس مطلبًا إياه بكسر كاحل كارلوس تيفيز مهاجم بوكا جونيورز عقب مباراة الفريقين في كأس دييجو مارادونا الدوري الأرجنتيني، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

قناة "إي أس بي أن" نشرت مقطع فيديو يُظهر جاياردو وهو يُحرض مدافع الريفر قائلًا "اكسر كاحله، أريدك أن تكون أقوى، عليك أن تجعلها أكثر صعوبة عليه"، وقد كان يقصد تعامله مع تيفيز في إحدى الفرص المتاحة له.

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المدرب الجديد للاتحاد فسر حديثه ذلك خلال تصريحات نشرتها قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، حيث أكد أن عدم فهم ما قصده من حديثه يعني أن المستمع لم يُمارس كرة القدم أبدًا.

إذ قال "أتخيل الشخص الذي يتحدث كثيرًا عن ذلك لم يلمس كرة القدم في حياته، تلك ليست مشكلتي. أي شخص يفهم قليلًا في اللعب يُدرك تمامًا ما كنت أشير إليه".

وقد طالب المدرب خلال تصريحاته بجعل كرة القدم أكثر خصوصية بإزالة جميع مكبرات الصوت من الملاعب.

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