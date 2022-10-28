تحديد موعد انضمام الغنام لتدريبات السعودية الجماعية

اللاعب يتواجد في قطر حاليًا

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن موعد انضمام سلطان الغنام لتدريبات المنتخب السعودي الجماعية استعدادًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

الغنام كان قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة النصر أمام العدالة في سابع جولات دوري روشن السعودي، وقد سافر مع بعثة الأخضر إلى أبو ظبي، حيث يُقام المعسكر الإعدادي، ثم توجه إلى قطر ليخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي وآخر خاص بتقوية العضلات في مشفى سبيتار القطري.

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الصحيفة نقلت عن مصدر قوله أن اللاعب أنهى أمس المرحلة التأهيلية بنجاح وسيخضع بعد غدٍ إلى اختبارات بدنية على أرض الملعب الملحق بالمشفى.

وأوضح الطبيب المعالج للغنام أن مرحلة التأهيل تسير بشكل ممتاز، مشيرًا إلى إمكانية التحاق اللاعب بالتدريبات الجماعية للأخضر بعد 12 يومًا.

الظهير الأيمن نجح خلال اليومين الماضيين في تقوية عضلات الجزأين العلوي والسفلي للجسم، وأدى كذلك تدريبات إضافية خاصة بالعضلات الخلفية دون أن يشعر بأي آلام في موضع إصابته.

يُشار إلى أن السعودية وقعت في مجموعة صعبة في مونديال قطر بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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