تحديد مواعيد وأطراف مباريات ربع نهائي كأس العرب تحت 20 عامًا

اختتم اليوم دور المجموعات في البطولة المقامة على الملاعب المصرية

اختتم مساء اليوم الأحد دور المجموعات في بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا المقامة حاليًا في مصر بمباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعتين الثالثة والرابعة، وقد حُسمت بعدها مواعيد وأطراف مواجهات ربع النهائي.

ولم يستطع المنتخب السعودي التأهل متصدرًا لمجموعته بعد خسارته أمام تونس 2-1، وهو ما وضعه في مواجهة مع السنغال في دور الـ16، فيما ستلعب أمام جزر القمر وستقام المباراتان يوم الأبعاء القادم.

يوم الثلاثاء المقبل سيشهد انطلاق دور الـ16 بمباراة تجمع البلد المستضيف "مصر" مع طاجيكستان، وبعدها ستلعب المغرب ضد الجزائر في واحدة من أقوى مواجهات ربع النهائي.

وستُقام جميع مباريات دور الـ16 على استاد القاهرة الدولي في العاصمة المصرية، ومن المقرر أن تُقام مباراتي نصف النهائي يوم 3 يوليو القادم وستُختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم السادس من نفس الشهر.

يُشار إلى أن كأس العرب للكبار ستُقام لأول مرة برعاية وتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم في قطر خلال ديسمبر القادم، وستكون البروفة الأخيرة للحكم على استعدادات الدولة الخليجية لاستضافة كأس العالم 2022.