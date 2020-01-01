تحديد مصير بوني وضم مهاجم جديد للاتحاد في هذه الحالة

من المُقرر أن يتم إعادة تقييم بوني من قبل المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي

قررت إدارة نادي الاتحاد وضع اللاعب الدولي الإيفواري ويلفريد بوني تحت الاختبار قد اتخاذ قرار نهائي بحسم مصيره.

ومن المُقرر أن يتم إعادة تقييم بوني من قبل المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مصير اللاعب.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن كاريلي وضع عددًا من الخيارات الهجومية على طاولة المفاوضات الاتحادية في حال رحيل بوني.

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وأكدت الصحيفة أن إدارة الاتحاد وضعت قرار التعاقد مع مهاجم أجنبي كأولوية قبل الموسم الجديد، في حال عدم نجاح الإيفواري وتقديم ما يشفع له البقاء مع الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى تواجد عددًا من الأسماء ضمن خيارات العميد، بينما تم تأجيل النقاش حيالها لحين اتضاح الرؤية بشكل كامل حيال عودة استئناف منافسات الموسم الرياضي الحالي من عدمه.

وسيكون لقرار عودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عاملاً هامًا في تحديد مصير هجوم الاتحاد، حيث مازال الأمر غامضًا رغم تحديد رابطة الدوري السعودي للمحترفين 20 أغسطس المقبل موعداً مبدئياً لعودة المنافسات الرياضية.

في سياق منفصل، واصل الجهاز الفني والإداري متابعة اللاعبين بصورة شبه يومية للوقوف على تفاصيل البرنامج اليومي للاعبين، دون أن يكون هناك موعد محدد للعودة للتدريبات بصورة مفصلية بحسب عدد من اللاعبين الذين رجحوا العودة قريباً للتدريبات في حال حسم أمر استئناف المنافسات الرياضية.