تحديد مصير البريميرليج والتشامبيونشيب بعد تفشي فيروس كورونا

الأمور تسير بطريقة طبيعية

شددت رابطة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونتشيب"، على مواصلة الدوري بصورة طبيعية، مؤكدة على أنه لا يوجد أي مبرر طبي لتعليق المسابقة.

ووفقاً للبيان الذي نشرته الرابطة عبر موقعها الرسمي، ستواصل العمل مع الحكومة الإنجليزية في خطة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد البيان، أن هذا القرار وارد للتغيير في أي وقت، وفقاً للتحديثات مع الحكومة الإنجليزية.

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وتنطلق مباريات الجولة الـ 38 في التشامبيونتشيب، مساء غد الجمعة بين فولهام وبرينتفورد.

ومن جانبها أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز صباح اليوم، إقامة مباريات الدوري بدون حضور جماهيري للتقليل من فرص الإصابة بالفيروس.

الدوري الإنجليزي بدون جماهير منعاً لانتشار كورونا

وفي سياق متصل أكدت رابطة البريميرليج أن مباريات الأسبوع القادم ستكون في موعدها بشكل طبيعي دون أي تغيير ، بعد نصيحة رئيس الوزراء باستمرار كافة الأحداث الرياضية كالمعتاد.

وتفتتح مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي، صباح السبت القادم بمبارة ليستر سيتي وواتفورد.

ومن المنتظر أن يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعاً يوم الثلاثاء القادم، لمناقشة مصير كافة المسابقات الأوروبية، والتي تشير التقارير أنه سيتم تعليقها إن استمر الوضع على ما هو عليه.

وفي سياق منفصل، قررت العديد من روابط الدوريات الأوروبية، تعليق المسابقات بسبب الفيروس.