تحديد الموعد النهائي للإعلان عن مصير رونالدو مع يوفنتوس

هل يرحل النجم البرتغالي؟

يستعد جورج مينديش وكيل أعمال المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للاجتماع بإدارة يوفنتوس من أجل تقرير مصير اللاعب هذا الصيف.

الشكوك مستمرة حول مستقبل رونالدو، بعد الموسم المحبط ليوفنتوس على المستوى الجماعي، بخسارة الدوري الإيطالي والخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا.

متى يتحدد مصير رونالدو؟

صحيفة "توتو سبورت" كشفت عن وجود اتصالات مستمرة بين مينديش وإدارة يوفنتوس، حيث سبق أن اجتمع بفيديريكو تشيروبيني أحد المدراء بالنادي.

وأوضحت أن الاجتماع القادم سيكون حاسمًا بصورة كبيرة لموقف رونالدو النهائي، لتحديد خطوته الكاملة سواء بالبقاء أو الرحيل عن السيدة العجوز.

وتحدد موعد منتصف يوليو المقبل لهذا الاجتماع، الذي يتم فيه الإعلان عن مصير رونالدو الذي ينتهي عقده في يونيو 2022.

من يريد التعاقد مع رونالدو؟

هناك اهتمام واسع بالنجم البرتغالي المشارك حاليًا مع بلاده في اليورو، ومن غير المتوقع انتقاله لأي فريق حتى نهاية البطولة في منتصف يوليو.

باريس سان جيرمان هو الفريق الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع النجم المخضرم، بالإضافة لفريقه السابق مانشستر يونايتد وفقًا لرغبة المدرب الحالي أولي جونار سولشاير.

الدوري الأمريكي كذلك يبدو ضمن الوجهات المحتملة لرونالدو، لكن من غير المحتمل قيامه بهذه الخطوة الآن، لرغبته في البقاء بالدوريات الأوروبية الكبرى لفترة أطول.

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