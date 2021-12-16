تحديد الموعد المبدئي لكلاسيكو الهلال والاتحاد

كشفت تقارير إعلامية، عن موعد مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، المؤجلة من الجولة الثانية عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

مباراة الاتحاد والهلال كان مقررًا لها خلال فترة التوقف الحالية، في ظل انشغال المنتخب السعودي بالمشاركة في بطولة كأس العرب، ولكن مسؤولي العميد اعترضوا على هذا الموعد، بسبب تواجدد عدد من اللاعبين بالبطولة، على رأسهم المدافع المصري أحمد حجازي.

الإعلامي الرياضي حمزة الغامدي كشف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن الموعد المبدئي لمباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد بالدوري السعودي.

وجاء نص تغريدة الغامدي كالآتي: "بشكل مبدئي؛ تقرر أن تقام مباراة الهلال والاتحاد المؤجلة من الجولة 12 في شهر فبراير القادم".

بعض المهتمين بالأمر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ربط بين تأجيل المباراة إلى شهر فبراير، بانشغال أحمد حجازي مع منتخب مصر بالمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا.

بشكل مبدئي :



تقرر أن تقام مباراة الهلال والاتحاد المؤجلة من الجولة 12 في شهر فبراير القادم. — حمزة الغامدي | HAMZAH (@I7mzah) December 15, 2021

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022 في الكاميرون، حيث سيشارك حجازي مع الفراعنة بالبطولة.

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ويتصدر الاتحاد ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة من 12 مباراة، بينما يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 21 نقطة من 11 مباراة.