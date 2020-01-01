تحديد الموعد المبدئي الجديد لانتخابات رئاسة برشلونة

الأمر يقترب كثيرًا..

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مجلس إدارة برشلونة قد استقر على موعد إجراء انتخابات النادي، مع تبقي بعض الرتوش لإعلان الأمر بصورة رسمية.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو قد استقال من منصبه كرئيس للنادي بعد ضغوطات كبيرة، ليترتب على ذلك تقديم موعد الانتخابات بعد أن كان مقررًا لها في شهر مارس المقبل.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" فإن الموعد الجديد المبدئي للانتخابات هو 24 يناير المقبل، مع استحالة إقامة الحدث قبل ذلك بالنظر إلى جدول الأعياد المزدحم وبسبب كورونا.

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كما سيجتمع مسؤولو برشلونة مع حكومة كتالونيا الأسبوع المقبل للاتفاق على البروتوكولات التي سيتضم وضعها في أماكن الانتخابات أثناء كورونا لضمان سلامة الجميع.

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الفكرة المبدئية التي طُرحت في الاجتماعات السابقة بين مسؤولي برشلونة والحكومة الكتالونية كانت أن يتم توزيع بطاقات الاقتراع على الناخبين في أماكن مختلفة لضمان عدم الزحام، ويبدو أنها الأقرب فعليًا للتطبيق.

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سبعة أسماء أعلنت عن ترشحها لرئاسة برشلونة حتى الآن، يأتي في مقدمتهم فيكتور فونت وكذلك تشافي فيلاجوانا، هذا إلى جانب توني فريكسا، وجوردي فار، وأجوستي بينيديتو، وبيري رييرا، ولويس فرنانديز ألا.

ويتوقع أن تزداد هذه الأسماء أيضًا في ظل طرح اسم الرئيس التاني خوان لابورتا، ولا يزال خيار نزول جوسيب ماريا بارتوميو للانتخابات مطروحًا وبقوة كذلك.

يذكر أن هذه الانتخابات قد تؤثر كثيرًا على مستقبل ليونيل ميسي في البرسا، ففي حال أن أتى أحد الرؤساء الذين يحظون بثقته، فإنه قد يقرر تمديد عقده والتراجع عن قرار الرحيل بنهاية التعاقد الراهن في الصيف المقبل.