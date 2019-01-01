تحديد الموعد الجديد لمباراة النصر وذوب آهن

تعرف على موعد لقاء النصر وذوب آهن

بلال محمد

أعلن الاتحاد الآسيوي عن الموعد الجديد لمبارة النصر وذوب آهن الإيراني في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

ومن المنتظر أن تقام المباراة يوم الأربعاء القادم في قطر، في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وكان من المقرر إقامة المباراة في العراق علي ملعب كربلاء إلا أنه تم الغائها.

🔶🔷 الجونة يتقدم بطلب رسمي إلى لجنة الحكام باستقدام تعيين حكام أجانب للمباراة القادمة أمام الإسماعيلي.

(📸: @GounaFC ) pic.twitter.com/WyB42nVXHJ — جول مصر (@goaleg) May 23, 2019

وتعد المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للطرفين، بعد تأكد صعودهما من المجموعة الأولى، وستكون المباراة تحديد المتصدر والوصيف.

ويتصدر ذوب آهن المجموعة برصيد 11 نقطة بينما يأتي العالمي في المركز الثاني بتسع نقاط، والزوراء العراقي ثالثا بثمان نقاط ويتذيل الوصل المجموعة بثلاث نقاط.

الجدير بالذكر ان ذوب آهن حسم مباراة الدور الأول لصالحه بثلاثة أهداف لهدفين.