تحدث عن "مغامرة" السعودية .. إنييستا يرفض الاعتزال ويرحب بالعودة لبرشلونة!

النجم المخضرم يقضي الفترة الحالية كلاعب حر

كشف لاعب الوسط الإسباني أندريس إنييستا، عن رغبته في الاستمرار لمدة موسم آخر في الملاعب، بعد انتهاء عقده مع نادي الإمارات الإماراتي.

صاحب الـ40 سنة يقضي الوقت الحالي كلاعب حر، بعد انتهاء عقده في 30 يونيو الماضي، ويتواجد حاليًا في بلاده من أجل بعض الأنشطة الرياضية.

وقال إنييستا في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":"نحن ننتظر رؤية النادي، لو كان لديهم خطة للاستمرار سنفعل ذلك، ولو لم تكن لديهم رغبة في الاستمرار معًا، فسنرى ما يلوح في الأفق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف عن الاستمرار لعام آخر:"نعم أريد ذلك، أشعر بأنني في حالة جيدة مؤخرًا، إذا سئمت من اللعب سينتهي الأمر، ولكن في الوضع الحالي الأمر ليس كذلك".

وعن إمكانية الانتقال إلى السعودية:"يجب استيفاء الشروط للاستمتاع بما تبقى لي من مسيرتي في كرة القدم، لو قررت الخروج من الإمارات، سيتعين علينا أن نقارن الإيجابيات والسلبيات، إنها تجارب جميلة للعائلة ولكن علينا تفادي ارتكاب الأخطاء، ليس لدينا تلك الحاجة للذهاب في مغامرات".

اللعب في الدوري الأمريكي:"عندما غادرت اليابان كان من الواضح بالنسبة لي أن مستقبلي لا يكمن في الولايات المتحدة، إنها دولة كبيرة جدًا ويتعين عليك السفر لمسافات طويلة جدًا لخوض المباريات".

رأيه في ما حدث مع تشافي:"لو تحدثت عن رؤيتي من الخارج، فعندما لا تسير الأمور على ما يُرام في النادي فإنك تعاني، ولو كان هناك شريك وصديق سابق لك يمر بهذه الأزمة فإنك تعاني أكثر، ولكن بشكل عام الحديث الآن صعب لأنني لست هناك".

قدوم كيليان مبابي إلى ريال مدريد:"الفريق الذي يمتلكونه الآن يمنحهم الكثير من الأمان والثقة، ولكن مراقبة ريال مدريد لن تساعد برشلونة، عليهم جلب أفضل اللاعبين لمحاولة النمو والتطور".

وفي نهاية حديثه قال إنييستا الذي يحاول إتمام الرخص التدريبية اللازمة، إنه يتوقع عودته لبرشلونة يومًا ما، ولكنه لا يعرف في الوقت الحالي متى سيحدث ذلك.