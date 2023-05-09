تحدث أخيرًا .. الكلمات الأولى لسالم الدوسري بعد خسارة الهلال نهائي آسيا

الجناح السعودي كان قد طُرد خلال مباراة الذهاب

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تحدث أخيرًا جناح الهلال سالم الدوسري بعد خسارة نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، وذلك عبر رسالة وجهها للجمهور الأزرق عبر حسابه الرسمي على تويتر.

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الهلاليون كانوا قد حملوا الدوسري جزءًا كبيرًا من مسؤولية فقدان اللقب القاري لطرده خلال مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1-1 في ملعب الدرة بالرياض، قبل أن يحسم الفريق الياباني اللقب لصالحه في سايتاما بهدف نظيف.

الدوسري خلال رسالته تقدم باعتذاره للجماهير ووعدهم بالأفضل خلال الفترة القادمة، إذ كتب "جمهورنا العزيز.. لكم كل الحب والتقدير والاحترام. . وأنتم أساس النجاح وسرّ الإنجازات .. طموحنا كان إسعادكم بلقب آسيا ولكن قدر الله وما شاء فعل".

تابع "نعتذر لكم ونعدكم بأننا سنعود ونرسم البهجة على وجوهكم من جديد .. وما نستغني عن دعمكم لنا .. ومرة ثانية.. نعتذر وراح نعوضكم إن شاء الله".

الجمهور الأزرق استقبل كلمات الدوسري بردود فعل مختلفة، إذ رحب البعض باعتذاره وأكد على أنه من شيم الكبار، فيما أكد البعض الآخر أن طرده "غصة في القلب" ولعب دورًا مهمًا في خسارة آسيا، فيما طلبت مجموعة ثالثة التعويض سريعًا بالفوز بكأس الملك على حساب الوحدة يوم الجمعة القادم، مشيرة إلى أن ذلك هو الاعتذار الحقيقي والمطلوب.

Shahid