ربما تحدث المفاجأة .. "إعارة صفقة الاتحاد الجديدة لضم نجم عالمي"

ميركاتو نادي الاتحاد يشتعل بأكبر مفاجأة

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في مفاجأة هي الأكبر خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ يفكر مسؤولو نادي الاتحاد، في التخلص من إحدى صفقات الفريق الأول لكرة القدم الأجنبية "الجديدة".

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الاتحاد تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -، مع 4 صفقات عالمية؛ هم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، ومتوسط الميدان البرازيلي فابينيو، بالإضافة إلى الجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا".

ووفقًا للإعلامي الرياضي وليد الفراج، قد يستغنى العميد الاتحادي، عن جوتا في الصيف الحالي؛ وذلك بعد أسابيع قليلة من التعاقد معه، بشكل رسمي.

وكشف الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، عن أن الاستغناء عن الجناح البرتغالي الشاب - إن حدث -؛ سيكون من خلال إعارته لأي فريقٍ آخر.

وأشار الإعلامي الرياضي الشهير، إلى أن مسؤولي الاتحاد، يبحثون عن نجم عالمي كبير، لتسجيله في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024، بدلًا من جواو فيليبي.

جوتا البالغ من العمر 24 سنة، انضم إلى نادي الاتحاد، في يوليو الماضي، قادمًا من صفوف سلتيك الاسكتلندي، وفي عقد يمتد حتى 30 يونيو 2026.

ولعب الجناح البرتغالي الشاب، 3 مباريات مع الفريق الاتحادي، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية - حتى الآن -، بواقع 147 دقيقة، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

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