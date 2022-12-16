"تحدثت مع رونالدو ولن أستغرب إذا اعتزل كرة القدم!"

أحمد مجديأحمد مجدي
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Ronaldo EvraGetty
كريستيانو رونالدومانشستر يونايتدكأس العالمالبرتغال

زميل البرتغالي السابق في مانشستر يونايتد

تحدث الدولي الفرنسي السابق باتريس إيفرا عن تفاصيل مكالمة جمعته بالبرتغالي كريستيانو رونالدو عقب الإقصاء من كأس العالم 2022، مؤكدًا تفاصيل صادمة لمشجعيه.

إيفرا قال إن رونالدو كان من الطبيعي أن يبدو محبطًا عقب هذا الإخفاق، لكنه أكد أنه لم يحدثه عن أي شيء يخص مستقبله الكروي بل تحدث معه عن "الحياة والعائلة" على حد تعبيره.

في تصريحاته لشبكة "سكاي" أكد إيفرا أنه "لن يتفاجأ" إذا اعتزل رونالدو لعب كرة القدم في الأيام المقبلة.

وأضاف: "ميسي قال إنه قد يعتزل بعد كأس العالم، لا أعلم إن كان رونالدو سيفعل ذلك أم لا، لكنني لن أندهش إذا قرر ذلك".

وأردف: "أحيانًا تصل لمستوى من الانتقادات مع نهاية مسيرتك يجعلك تقول: كفي سأتوقف!".

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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 88548فرنسا، 2018
  • 64639ألمانيا، 2014
  • 120055إسبانيا، 2010
  • 43832إيطاليا، 2006
317074 الأصوات
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