"تحداني وجهًا لوجه".. بيكيه يكشف البوابة الحقيقية لعودته إلى الملاعب

خدعة ذكية من أسطورة برشلونة

كشف جيرارد بيكيه، قائد برشلونة السابق، تفاصيل عودته لمجال كرة القدم من جديد، بعد اعتزاله العام الماضي.

واتخذ بيكيه قرارا باعتزال كرة القدم، في منتصف الموسم الماضي، ولم يكمل مع برشلونة موسم استعادة لقب الليجا، لكنه فاجأ عشاقه بقرار عودته إلى الساحرة المستديرة بصورة مختلفة.

وقال بيكيه، عبر حسابه على منصة "إكس" أمس الأربعاء: "إنه عام جديد، وبعد التفكير بعناية، قررت أن أعود إلى كرة القدم التي أفتقدها كثيرا. لن أعود كلاعب بل كمدرب، وسأشارككم المزيد من التفاصيل نهاية الأسبوع".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن بيكيه كشف اليوم عبر نفس الحساب على منصة "X"، أن خبر عودته لكرة القدم كمدير فني، هو مجرد دعاية للعبة إلكترونية تفاعلية بعنوان (SorareRivals).

وقال بيكيه في تغريدة جديدة: " حسناً لقد أخبرتكم بأنني سأعود... خطوتي التالية هي الانضمام إلى SorareRivals كمدير للفريق".

وأضاف: "أدعوكم للدخول في تحدٍ معي وجهًا لوجه واحصلوا على مكافأة".