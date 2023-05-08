تحت أعين الحكم .. مباراة النصر والخليج تشهد "أغرب لقطة" في عالم كرة القدم

شهدت مباراة النصر والخليج، في الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، أغرب لقطة في عالم كرة القدم.

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لعلها المرة الأولى التي يشاهد فيها عاشق الساحرة المستديرة مثل هذه اللقطة؛ حيث قام البرازيلي موراتو، لاعب نادي الخليج، بتصرف غريب للغاية؛ خلال مباراة فريقه أمام النصر.

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ويستضيف نادي النصر حاليًا، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة "الرياض"، نظيره الخليج، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

وخلال أحداث الشوط الأول، ظهر موراتو؛ وهو يمسك زجاجة مياه في يده، ويركض بها داخل المستطيل الأخضر، وتحت أنظار الحكم المحلي ماجد الشمراني، الذي لم يقم بإيقاف اللعب.

وتعمد نجم نادي الخليج، ارتكاب خطأ ضد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر؛ من أجل أن يتوقف اللعب، ويقوم بتناول المياه.

جدير بالذكر أن النصر يدخل هذه المباراة محتلًا وصافة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة مبتعدًا عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط، فيما يحل الخليج في المركز الـ14 بـ23 نقطة.

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